Sono ancora 66 i faentini costretti a vivere in albergo dopo l’alluvione di maggio. Quasi tutti trascorreranno in hotel il periodo natalizio. Ad ospitarli sono sempre le strutture del Cavallino e il B&b accanto al casello dell’autostrada. 13 i minori. In tutto sono 33 nuclei familiari. Il numero è più che dimezzato rispetto a questa primavera, quando le strutture furono chiamate ad ospitare 150 persone.