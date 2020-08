La manifestazione IRONMAN è stata annullata. Gli organizzatori spiegano: “Quando, solo pochi giorni fa, abbiamo comunicato una nuova data per IRONMAN Italy Emilia-Romagna, IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna e 5150 Triathlon Series Cervia a causa del Referendum, eravamo sicuri di poter realizzare un evento eccezionale così come previsto, e il nostro team non vedeva l’ora di accogliere tutti gli atleti a Cervia”.

“Purtroppo, visto che le condizioni continuano ad evolversi rapidamente a causa della pandemia COVID-19 in corso, e successivamente alle comunicazioni intercorse con le autorità locali e regionali, con rammarico comunichiamo che gli eventi programmati non potranno più svolgersi nel 2020. L’IRONMAN Italy Emilia-Romagna tornerà il 18 settembre 2021 mentre l’IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna e 5150 Triathlon Series Cervia si svolgeranno il 19 settembre 2021. Gli atleti dovrebbero aver ricevuto un’e-mail con ulteriori dettagli”. Concludono: “Anche se non è stato possibile svolgere l’evento nel 2020, non vediamo l’ora di regalare agli atleti un evento eccezionale nel 2021”.

Anche il Sindaco di Cervia, Massimo Medri, e l’Assessore Regionale, Andrea Corsini, hanno precisato le motivazioni dell’annullamento.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri:



“Abbiamo cercato fino all’ultimo di salavare questa manifestazione, così importante per quanto riguarda il numero delle presenze; ma non ci siamo riusciti. La coincidenza con il referendum aveva imposto inizialmente un cambiamento di data non facile da concordare, ma fatto questo passaggio, l’aumento dei contagi a livello europeo ha fatto si che gli stessi atleti non avessero più le condizioni per parteciparvi. Ci teniamo a precisare che, anche qualora si fosse svolto sarebbe stata una edizione ridotta e diversa dalle scorse, avrebbe seguito un protocollo anti-covid molto rigido, già stato presentato ai nostri uffici. Comprendiamo quindi che atleti e organizzatori abbiano preferito rinviare la manifestazione al prossimo anno, dopo gli annullamenti delle altre date previste in tutto il mondo.”

Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo:

“Questa è un’estate di resistenza, siamo stati al fianco del Comune durante questa stagione particolare e abbiamo portato a Cervia diversi eventi a partire da IRONCIAPET di Michelle Hunziker fino ad arrivare alla Milanesiana, e a gli eventi in collaborazione con Matteo Marani di Sky Sport che si svolgeranno in piazza a Cervia questa settimana. Non ci siamo arresi mai, e abbiamo sostenuto il Comune nella scelta di cercare di gestire IRONMAN anche con tutti i provvedimenti Covid, ma come ci ha spiegato la stessa organizzazione non c’erano più le condizioni per svolgere questo grande evento. Un annullamento che non riguarda solo l’Emilia-Romagna, ma tutte le date europee già in programmazione. Il prossimo anno IRONMAN tornerà e chiederemo di potenziare ulteriormente l’evento con altre competizioni e iniziative”.