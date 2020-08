Un nuovo scudiero per coach Alberto Serra. Da questa stagione Tommaso Tasso sarà uno dei suoi assistenti, completando lo staff tecnico di allenatori che annovera anche il vice Emanuele Belosi.

Nato a Taranto il 16 gennaio 1966, Tasso è entrato nel 2008 nei Raggisolaris prima come giocatore poi svolgendo il ruolo di addetto statistiche insieme a Stefano Damiani e a Gioacchino Pappacena dall’annata 2015/16 la prima del club in serie B.

Da lunedì 31 agosto vestirà questi nuovi panni, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza maturata sul campo nella sua pluridecennale carriera da giocatore che lo ha visto anche vestire la maglia della Virtus Bologna in A1 e della Banca Popolare di Faenza ad inizio Anni Novanta, contribuendo alla storica promozione in B1 del 25 maggio 1993.

“È stato Alberto a chiedermi di essere suo assistente – spiega Tasso – e ha talmente tanto insistito che ho accettato… Lo ringrazio molto per questa opportunità che mi ha concesso e che mi permetterà di vivere la pallacanestro in una nuova veste, seguendo la squadra in prima persona. Metterò al servizio della Rekico la mia esperienza per cercare di disputare una buona stagione: le premesse per toglierci delle soddisfazioni sono delle migliori e ora dobbiamo lavorare per trovare la miglior coesione tra i giocatori il prima possibile. Di sicuro mi farà effetto non essere più al tavolo delle statistiche con Gio e Teti, perché in tutti questi anni ci siamo davvero divertiti a raccogliere le statistiche degli incontri”.