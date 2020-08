Il Popolo della Famiglia di Faenza sarà ufficialmente presente alle prossime elezioni comunali con il suo simbolo, nella coalizione di centrodestra che appoggia il candidato sindaco civico Paolo Cavina, fortemente motivato da una convergenza di intenti soprattutto su alcuni temi, come il sostegno concreto alla famiglia.

Il Popolo della Famiglia porterà in Consiglio Comunale programmi, mai scollegati dai principi essenziali che lo contraddistinguono, con l’interesse verso il bene comune, analizzando le situazioni esistenti e programmatiche secondo il metodo del vedere, giudicare, agire.

Sosterremo, con politiche comunali possibili, il rispetto e l’aiuto della vita sempre e in ogni fase del suo sviluppo, dal concepimento fino al suo termine naturale. Senza dimenticare la sicurezza, il volontariato, l’ecologia integrale, lo sport, l’urbanistica, i lavori, la manutenzione pubblica e i tanti temi che impegnano quotidianamente gli amministratori di una città.

“Con il sostegno alla candidatura a sindaco di Paolo Cavina” afferma il capolista Jorick Bernardi, “il Popolo della Famiglia di Faenza si pone l’obiettivo di contribuire a un rinnovamento dell’amministrazione della città che realizzi finalmente un cambio di passo nelle politiche familiari: la rinascita della città, infatti, passa dalla famiglia, vista la sua decisiva funzione sociale. Ci soddisfa particolarmente il fatto che il programma di coalizione menzioni nel primo punto proprio la famiglia, da rimettere al centro per ridare slancio ed energia alla nostra comunità. L’interesse del candidato sindaco Paolo Cavina verso le nostre proposte di tutela e di promozione della famiglia secondo l’art 29 della Costituzione è per noi una garanzia. Riteniamo che le idee e le soluzioni proposte per la città debbano innanzitutto centrare l’obiettivo fondamentale di una rinascita di Faenza attraverso la formazione di nuove famiglie e quindi la nascita di nuovi cittadini. Condividiamo le proposte dell’intera coalizione in tema di giovani, scuola, sicurezza, integrazione, economia, cultura, tutela dell’ambiente, incentivi per la rinascita del centro storico.

Faenza non è costituita soltanto dal suo perimetro urbano: condividiamo anche le tante belle idee innovative per il territorio agricolo e per le famiglie che vi lavorano, segno della volontà di una stretta collaborazione tra realtà rurale e Comune.

Come Popolo della Famiglia”, conclude Bernardi, “abbiamo elaborato un programma di lista che mette al centro la famiglia, luogo privilegiato di relazione dove si formano i nuovi cittadini. Cardine della nostra proposta sono dunque misure di sostegno alla famiglia con aiuti alla maternità, agevolazioni per mutui prima casa a vantaggio delle giovani coppie che intendono sposarsi, Irpef a misura di famiglia con sgravi per i nuclei familiari con figli o con anziani e disabili a carico, interventi mirati in previsione della crescita esponenziale della popolazione anziana, tutela del primato educativo della famiglia, opere di contrasto alle dipendenze giovanili”.

Il prossimo appuntamento pubblico organizzato dal Popolo della Famiglia di Faenza si terrà il 3 settembre prossimo in Piazza del Popolo, al Caffè Bellini alle ore 20,30 e vedrà la partecipazione di Mario Adinolfi, presidente nazionale del partito, che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “Il grido dei penultimi”.

Candidati consiglieri comunali: