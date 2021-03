Piazza del Popolo piena di persone a ricordare Ilenia Fabbri il giorno della vigilia della Festa della Donna. Ad un mese dall’omicidio di Ilenia Fabbri, per il quale sono stati arrestati l’ex marito Claudio Nanni e il presunto assassino Pierluigi Barbieri, SOS Donna ha organizzato un presidio in piazza per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. Presenti moltissime persone. Presenti le amiche e gli amici di Ilenia e anche la figlia Arianna.