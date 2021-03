La Conad Olimpia Teodora lotta fino al tie break, ma torna da Torino con una sconfitta per 3-2, perdendo terreno nella corsa alla prima posizione, valida per l’accesso ai playoff. Dopo aver conquistato il primo parziale nonostante i tanti errori, Ravenna subisce il cambio di marcia delle piemontesi nel secondo e nel terzo, dove Torino mantiene il vantaggio guadagnato in avvio. Nel quarto set arriva la reazione d’orgoglio delle ospiti, che però devono alla fine cedere al tie break.

La partita

Al fischio d’inizio la Conad ritrova per la prima volta titolare Laura Grigolo, in sestetto a causa dell’indisponibilità di Guasti; con lei Coach Bendandi manda in campo Morello, Piva, Assirelli, Torcolacci, Kavalenka e Rocchi libero.

Avvio di primo set equilibrato, con Ravenna che si porta subito avanti 0-3 con l’ace di Torcolacci e le padrone di casa che ribaltano la situazione sul 6-4. Due attacchi di Kavalenka e il muro dei Torcolacci riportano avanti le romagnole sul 10-12, poi la Conad allunga fino al 16-21 con quattro punti consecutivi di Piva e contiene il tentativo di rimonta avversario chiudendo il parziale per 21-25.

Nella seconda frazione arriva la reazione di Torino, che, dopo un iniziale equilibrio, scappa via subito (11-6) e poi dilaga nella parte finale del set. La girandola di cambi operata da Coach Bendandi non basta a cambiare l’inerzia e le padrone di casa chiudono facilmente i conti per 25-15.

Sulle ali dell’entusiasmo le piemontesi allungano subito in avvio di terzo parziale (4-0), toccando addirittura il 9-1. La Conad ritrova il filo della partita, ma per tutto il set non riesce a trovare il guizzo per accorciare le distante. Torino può amministrare e conquistare la terza frazione per 25-20.

L’inizio di quarto set sembra la fotocopia del precedente (3-0), ma Ravenna rovescia le sorti della frazione con il turno al servizio di Torcolacci e gli attacchi di Grigolo, portandosi avanti fino al 7-10 (da 7-4). Le padrone di casa ritrovano la parità a quota 18 e mettono la testa avanti (20-18) con l’ace di Rimoldi, ma nella volata finale le Leonesse alzano la voce a muro con Assirelli e Piva e trovano la forza di cambiare marcia, chiudendo i conti per 21-25 (parziale 1-7) e allungando la partita al quinto set.

Nel tie break, dopo il primo punto ospite, Torino allunga subito fino all’8-3 con cui le squadre cambiano campo. La Conad riesce a tornare sotto fino al 10-8, ma poi crolla nel finale e deve cedere per 15-8.

Il post-partita

“È stata davvero una brutta partita e, per come abbiamo giocato, venire a casa con un punto è un mezzo miracolo – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –. Abbiamo commesso veramente troppi errori, giocando con poca qualità e tanta paura. Purtroppo le ragazze sono in grossissima difficoltà e, se da un lato posso essere vicino a loro perché capisco la situazione, dall’altro i limiti che emergono sono veramente tanti e fanno vacillare la fiducia che noi dello staff abbiamo avuto finora.

Regalando una quarantina di punti con errori, sia in attacco che in altre situazioni di base come palleggio e invasioni, è impossibile vincere le partite. Salviamo il punto conquistato e cerchiamo di dimenticare in fretta questa prestazione tornando al lavoro in palestra”.

Il tabellino

Barricalla Cus Torino – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-2 (21-25, 25-15, 25-20, 21-25, 15-8)

Torino: Vokshi 13, Bertone 7, Sainz 16, Rimoldi 2, Batte 7, Pinto 22, Gamba (L); Severin, Sironi 1, Venturini, Mabilo. N.e.: Torrese (L). All.: Mauro Chiappafreddo. Ass.: Fulvio Bonessa.

Muri 9, ace 3, battute sbagliate 9, errori ricez. 3, ricez. pos 49%, ricez. perf 11%, errori attacco 15, attacco 32%.

Ravenna: Morello 2, Piva 18, Assirelli 7, Torcolacci 8, Kavalenka 12, Grigolo 16, Rocchi (L); Poggi, Bernabè, Monaco 1, Guidi 2. N.e.: Fontemaggi, Guasti, Giovanna. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.

Muri 10, ace 3, battute sbagliate 10, errori ricez. 3, ricez. pos 38%, ricez. perf 15%, errori attacco 24, attacco 31%.

Arbitri: Roberto Pozzi e Paolo Scotti.

La classifica

Serie A2 Pool Salvezza

Futura Volley Giovani Busto Arsizio 32^^, Conad Olimpia Teodora Ravenna 26, Itas Città Fiera Martignacco 24, Geovillage Hermaea Olbia 24^^, Barricalla Cus Torino 20^^, Club Italia Crai 19^, CDA Talmassons 15*, Exacer Montale 6, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3.

* Una gara in meno.

^ Una gara in più.

^^ Due gare in più.

Prossimo turno

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Club Italia Crai, domenica 14 marzo, ore 17, Pala Costa