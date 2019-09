Ha preso il via, per il sesto anno consecutivo, l’evento “Sport in Darsena” nella mattinata di giovedì 26 settembre. Le classi degli istituti scolastici di Ravenna, per l’occasione, hanno la possibilità di conoscere tutti gli sport praticabili in città. L’evento in Darsena, realizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con il Comune di Ravenna, il CONI, l’Autorità di Sistema Portuale, il Panathlon e Naviga in Darsena, diffonderà la cultura sportiva fino a domenica 29 settembre.