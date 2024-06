Essendo terminata l’ultima stagione agonistica prima dell’anno olimpico si è svolta presso la sede sociale del Circolo l’assemblea ordinaria elettiva.

Unico candidato alla presidenza era il presidente uscente Angelo Marri, rieletto a furor di popolo.

Ad assisterlo per il prossimo quadriennio saranno inoltre i consiglieri Alessandro Mucciarella, Francesco Matteucci, Alberto Ancarani, Stefano Mazzotti (riconfermati) nonché Daniela Iaci e Luca Agostini.

Nel corso dell’assemblea il Presidente Marri ha tracciato il bilancio di un intero mandato contraddistinto dall’uscita dal COVID e dall’aumento dei prezzi, eventi che hanno messo a dura prova la gestione ma che contestualmente non hanno impedito un forte incremento dei risultati agonistici portando la società sempre più vicina ai fasti del passato.

Molto importante in tal senso, il ranking raggiunto nell’ultima stagione agonistica: il Circolo Ravennate della Spada infatti è n.3 in quello di spada under 14, n.4 in quello di spada under 20 e n. 23 in quello di spada assoluti.

Al termine dell’assemblea, durante la tradizione cena di fine anno, si sono poi svolte le premiazioni per i risultati ottenuti nella stagione agonistica appena terminata.