La JOB Industrial Academy, un progetto volto a soddisfare la crescente domanda di profili specializzati nel settore industriale, ha annunciato con orgoglio la firma di accordi di collaborazione con due prestigiose scuole di formazione in Spagna.

Il team della JOB Industrial Academy ha recentemente visitato e incontrato rappresentanti di due istituti formativi di spicco: la Start Welding a Saragozza e il Centro di Formazione XABEC di Valencia. Durante queste visite, sono stati posti i fondamenti per una partnership strategica volta a facilitare lo scambio di conoscenze e competenze nel settore industriale.

Presso la Start Welding a Saragozza, l’accoglienza calorosa è stata offerta dalla Direttrice Patricia Martínez e da José Martínez, Direttore della Formazione per i saldatori. Dopo una dettagliata visita alle strutture della scuola, le parti hanno formalizzato un accordo di collaborazione che prevederà nel 2024 lo scambio di corsisti certificati in saldatura, nonché la condivisione di pratiche formative e know-how. La firma di questo accordo è avvenuta in presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui Gregorio Estallo, portavoce di Carlos Gimeno, Consigliere per l’Economia del Governo di Aragona, e Paula Montañés, Dirigente dell’IMEFEZ (Instituo Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Saragozza).

Nel corso della visita presso il Centro di Formazione XABEC a Valencia, il team della JOB Industrial Academy è stato cortesemente accolto dal Direttore Ignacio Ferrer Ballester e da Gregorio Blanco Sàez. Durante l’incontro, sono stati esplorati i possibili ambiti di collaborazione, con particolare enfasi sull’interscambio di studenti, la condivisione di programmi formativi e l’implementazione di metodologie innovative. L’istituto XABEC, rinomato per l’utilizzo pionieristico della realtà virtuale e aumentata nell’ambito della didattica tecnologica per l’industria, si profila come un prezioso partner per la JOB Industrial Academy.

La JOB Industrial Academy, parte integrante di Job Spa, un’agenzia per il lavoro con oltre due decenni di esperienza sul territorio nazionale, si impegna a favorire la formazione e l’inserimento professionale dei giovani nel contesto industriale, rispondendo così alle esigenze del mercato e contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.