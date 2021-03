Iniziati i lavori di restauro dell’Arena Borghesi

Sono iniziati i lavori all’Arena Borghesi, lavori costantemente rinviati nell’ultimo anno a causa dell’emergenza coronavirus e prima ancora per una questione legata ai permessi rilasciati da Arpae non più conformi alla realtà attuale.

Molte le persone che passando per viale Stradone si stanno fermando per scrutare all’interno dei cancelli o per esaminare i pannelli informativi che descrivono la riqualificazione dell’area. L’attenzione attorno all’Arena d’altronde è sempre stata alta e forte l’attaccamento. L’area dovrebbe diventare il nuovo polo culturale della città dove organizzare non solo l’arena cinematografica estiva, a cura del cineclub Il Raggio Verde, una tradizione che si ripete ormai da 40 anni, ma anche concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi culturali dalla primavera all’autunno. Il Conad Arena contestualmente allargherebbe i propri spazi e riqualificherebbe l’area del parcheggio antistante il supermercato.