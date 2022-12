Son iniziati ieri i lavori di posa dei dossi rallentatori, e della relativa segnaletica di avvertimento, in prossimità dell’area d’imbarco del traghetto, sia a Marina di Ravenna che a Porto Corsini.

La durata dei lavori è stimata in sei giorni (tre per ognuno dei due imbarchi).

La posa di dossi rallentatori in prossimità degli imbarchi è stata decisa da Ravenna Holding, in accordo con il Comune di Ravenna e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, per aumentare ulteriormente la visibilità e la sicurezza degli imbarchi, cogliendo anche la sensibilizzazione giunta in tal senso da parte della Prefettura di Ravenna a seguito di un evento accaduto nei mesi scorsi, quando un automobilista cadde nel canale con la propria autovettura imboccando erroneamente la rampa del traghetto e fu salvato grazie al tempestivo intervento di alcuni pescatori e delle Forze dell’Ordine subito sopraggiunte.

Ravenna Holding informa che i lavori di installazione dei dossi in prossimità degli imbarchi prevedono un restringimento di carreggiata, senza compromettere l’attività di imbarco del traghetto.