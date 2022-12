In vista della manifestazione nazionale che si terrà a Roma sabato 17 dicembre, il Partito Democratico di Conselice organizza Giovedì 15 dicembre alle ore 20:45, presso la Sala PD Il Gabbiano di Conselice, una serata di discussione ed approfondimento sulla Legge di Bilancio 2023 proposta dal Governo Meloni.

Sarà ospite della serata Luigi Tosiani Segretario Regionale del PD Emilia-Romagna.

“Una legge di bilancio insufficiente e iniqua, che non da una visione prospettica del Paese.

Si mortifica la sanità pubblica, si dimentica la scuola, non si aiutano né le lavoratrici e i lavoratori né le imprese, non si danno risposte concrete e durature per contrastare il carovita e il caro energia. Siamo di fronte a una manovra che non è solo confusa e contraddittoria, ma gravemente dannosa per i cittadini più fragili.

Questa non è la nostra visione delle cose e a partire dalle proposte inserite nella contromanovra proposta da Partito Democratico vogliamo discutere assieme alle nostre comunità per delineare risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.