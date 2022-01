Iniziate anche a Faenza le vaccinazioni contro il coronavirus per i bambini dai 5 agli 11 anni | VIDEO

Palloncini, certificato coraggio, un allestimento pensato per i bambini, i libri della Biblioteca Manfrediana e volontari per l’intrattenimento. Con alcuni giorni di ritardo rispetto a Ravenna, sono iniziate anche a Faenza le vaccinazioni pediatriche contro il coronavirus per i bambini della fascia d’età 5-11 anni. L’hub vaccinale per i più piccoli è stato organizzato al centro fieristico, a fianco dell’hub vaccinale per i più grandi, dove nei mesi scorsi si sono alternati i medici di medicina generale. 80 gli appuntamenti riservati nel primo pomeriggio di vaccinazione a Faenza.