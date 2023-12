È nato un progetto di collaborazione fra il Comune di Faenza e la scuola Pirazzini di via Marini per mantenere pulito il parco di San Francesco, area verde molto frequentata dagli studenti dopo le lezioni, utilizzata anche dalla scuola per attività didattiche. Il progetto nasce dalla Baby Band realizzata da Giorgio Palli, le sculture ottenute dai tronchi degli alberi che furono abbattuti perché divenuti pericolosi.