Tre incidenti verificatisi lungo l’A14, in direzione Bologna, nella mattinata di lunedì fra Forlì e Solarolo, uno molto grave, con diversi mezzi coinvolti, avvenuto poco prima del casello forlivese. Traffico bloccato lungo l’autostrada e pesanti ripercussioni sulla viabilità urbana ed extraurbana. I primi incidenti sono avvenuti poco dopo le 9.30, fra il chilometro 60 e il chilometro 59, nei pressi dello svincolo per Ravenna. Due sinistri stradali differenti, a distanza di qualche centinaio di metri l’uno dall’altra, fortunatamente con conseguenze lievi, anche se comunque è stato necessario il ricovero in ospedale per alcune delle persone coinvolte. Pesanti però le ripercussioni sulla viabilità, con 7 chilometri di coda formatisi anche per l’alta densità dei mezzi in transito.

Gravissimo invece il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima del casello di Forlì che ha richiesto l’intervento di 4 ambulanze, l’auto medica e l’elicottero decollato da Bologna.

Agli automobilisti in transito è quindi stato consigliato di uscire dall’autostrada e affrontare il viaggio lungo la viabilità urbana ed extraurbana, causando notevole difficoltà alla circolazione lungo la via Emilia. I maggiori disagi si sono verificati a Castel Bolognese, con una coda continua formatasi intorno alle 10.30 dal semaforo, che regola l’incrocio con la Casolana, fino a Faenza