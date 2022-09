Gira in costume per le strade di Cervia, e di sicuro non è passato inosservato. Si tratta di un turista straniero, con a fianco la sua compagna.

Muscoloso, abbronzato e con i capelli rasta biondi, l’uomo voleva proprio farsi notare, ignaro forse dell’ordinanza del comune che vieta girare in città a dorso nudo, figuriamoci girare in costume da bagno.

Le foto scattate da Paolo Maraldi sono state postate sul gruppo fb di “Sei di Cervia se..” e sul suo profilo.