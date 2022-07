Incendio vicino alla statale. Chiuse alcune strade. Due persone finite all’ospedale

A fuoco alcune sterpaglie in un campo nel pomeriggio di venerdì nella zona del Cinema City su viale Giuseppe Saragat, la strada che dal cinema va verso viale Pertini.

Sul posto intervenuti i Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento cercando di evitare che le fiamme si propagassero verso la vicina statale Adriatica.

Attimi di apprensione quando le fiamme sono entrate nei cortili di alcune abitazioni. Due persone intossicate, non in condizioni gravi, trasportate all’ospedale di Ravvena, anche per lo stato di agitazione.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso d’accertamento.

Sul posto anche Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri. Durante l’intervento sono state chiuse al traffico alcune strade tra la rotonda Portogallo e la rotonda Spizuoco, fin quando i Vigili hanno domate le fiamme.