Incendio rifiuti dell’alluvione a Mezzano: respinta la richiesta di ristori

Respinta la mozione presentata da La Pigna – Città forese lidi per chiedere ristori a favore dei residenti di Mezzano e delle altre frazioni di Ravenna che subirono a giugno disagi causati dall’incendio dei rifiuti prodotti dall’alluvione, scoppiato nel deposito di stoccaggio individuato da Hera.

La Pigna sostanzialmente chiedeva al Comune di attivare una procedura per il ristoro della Tari.

I partiti di maggioranza in consiglio comunale hanno però deciso di non sostenere la richiesta, al contrario delle forze di opposizione che invece hanno espresso parere favorevole. A motivare la scelta della maggioranza è stata la consigliera del Partito Democratico Cinzia Valbonesi. Secondo le forze di centrosinistra la richiesta suggerita da La Pigna non sarebbe attuabile per diversi motivi.

Hera ambiente ha dovuto operare in urgenza, in una situazione eccezionale a causa di un evento straordinario, l’alluvione. Le cause dell’incendio non sono ancora state appurate e non è stato escluso si possa essere trattato di un evento doloso. Mancherebbe, per le forze di maggioranza, una correlazione fra il rogo e l’attività di Hera ambiente.