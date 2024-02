Sant’Alberto: altro autovelox abbattuto. Sono quattro in provincia

Nei pressi dell’Agriturismo La Rucola, in via Mandriole, nella notte fra marte e mercole è stato abbattuto un altro autovelox. Il palo a sostegno del vigile elettronico è stato tagliato con le stesse modalità utilizzate negli altri casi avvenuti nei giorni scorsi in provincia di Ravenna, a Osteria, Faenza e Castel Bolognese.

L’autovelox di via Mandriole era stato posizionato nel settembre 2022 per far rispettare il limite dei 70 Km/h a qualche centinaio di metri dall’ingresso del centro abitato di Sant’Alberto. Poco distante l’incrocio con via Guerrini, teatro di diversi incidenti stradali, oggi regolato da un semaforo.