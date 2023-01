Strade in centro usate come bagni pubblici. La pioggia allevia gli odori

È arrivata un po’ di pioggia a risolvere in parte il problema dei cattivi odori in centro dopo la Nott de Bisò. Il problema ormai si ripete da tempo in occasione dei grandi eventi di massa in Piazza del Popolo. L’ultima Nott de Bisò, la prima dopo la pandemia, non ha fatto eccezione e ha portato in centro migliaia di persone. Fra questi molti maleducati che hanno utilizzato angoli e vicoli faentini come bagni a cielo aperto. Fino a lunedì, quando ha iniziato a cadere la pioggia, passeggiando per le piccole vie era ancora forte il cattivo odore dovuto alle incombenze fisiologiche.