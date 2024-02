Ieri sera fiamme in ufficio a Fornace Zarattini in via Faentina, sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio, la Polizia Locale ed il personale del 118. Fortunatamente non ci sono stati ne feriti ne intossicati. Da una prima ricostruzione la matrice non è dolosa ma saranno gli accertamenti a stabilirne le cause.