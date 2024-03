E’ ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Ravenna la donna algerina di 37 anni, che nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata accoltetela all’interno di un minimarket, situato in piazza Baracca a Ravenna.

Mentre il negoziante, il 43enne bengalese, Sarder Siddiqur è in carcere a Ravenna, arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo alcune informazioni l’indagato ha detto agli inquirenti che è stata la donna ad aggredirlo per prima. Si era presentata in negozio per chiedere dei soldi, con il coltello in mano. Si tratta un coltello da cucina, di quelli che si usano per tagliare il formaggio.

Dopo, la lite tra i due e degenerata, e il coltello è stato preso dal 43enne, che poi l’ha colpita diverse volte al corpo e al volto.

A disposizione delle indagini anche le telecamera della zona e quelle all’interno del negozio.

Vista la sua condizione di salute, la 37enne non è stata ancora ascoltata dagli inquirenti.