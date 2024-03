L’iniziativa è aperta a tutte le persone interessate ad approfondire gli strumenti giuridici a disposizione per assicurare assistenza e sostegno alle persone con disabilità

Si inizia mercoledì 6 marzo, dalle 10 alle 12, presso Faventia Sales

“Gli strumenti giuridici del Dopo e Durante di Noi” è il tema del ciclo di incontri gratuiti organizzati a Faenza dalla cooperativa Ceff F. Bandini e Solco Ravenna e dedicato a tutte le famiglie e le persone che si prendono cura di persone con disabilità.

Gli incontri, in tutto 3, sono tenuti dall’avvocata Farncesca Vitulo, esperta in Diritto della famiglia e tutela dei diritti dei soggetti deboli e si terranno dalle ore 10 alle 12 nell’aula 5 di Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco 1.

Si comincia mercoledì 6 marzo con “La capacità giuridica di agire – Chi può agire nell’interesse della persona non autonoma? Disabilità fisica e disabilità psichica”; il ciclo prosegue mercoledì 13 marzo con “Quali strumenti per garantire destinazione del patrimonio per la realizzazione del progetto personalizzato per il Durante e Dopo di Noi? Atti dispositivi del patrimonio”, e si conclude mercoledì 20 marzo con “Atti dispositivi del patrimonio – legge 112/2016”.

Con questi incontri si intende informare e fare chiarezza sulle possibilità previste dalla legge per assicurare assistenza, cura e sostegno economico alle persone disabili nel momento in cui le persone che se ne prendono cura vengono a mancare. Il Consorzio Solco Ravenna è molto attivo su questo argomento e ha già organizzato altri cicli di incontri gratuiti anche a Ravenna e Lugo e aperto, insieme alla cooperativa La Pieve di Ravenna e alla Casa della Carità di Lugo, uno sportello legale dove è possibile richiedere un primo colloquio gratuito per un’analisi della situazione familiare e una prima valutazione degli strumenti giuridici più adatto alla specifica situazione.

A Faenza gli incontri organizzati con Ceff F. Bandini godono del patrocinio dell’Unione della Romagna faentina e dell’Asp Romagna faentina, e vedono l’adesione del Gruppo Disabilità Faenza Aps.