Dopo gli attacchi subiti, parla Matatia: “Preoccupato dal ritorno dell’antisemitismo. Faenza deve essere inclusiva”

È stato involontario protagonista di questa prima parte di campagna elettorale. Non per le sue idee, ma per la sua religione ebraica e per la storia della sua famiglia, spezzata dalle persecuzioni razziali e dalla deportazione nei campi di concentramento. Così Roberto Matatia, ex commerciante del centro storico faentino, candidato in consiglio comunale nella lista del Partito Democratico, ha voluto incontrare i giornalisti. Oscurantismo e antisemitismo non sarebbero dovuti entrare a far parte del dibattito politico locale, ma purtroppo fanno parte della società odierna, come dimostrano i diversi attacchi subiti dallo stesso Matatia.