Lunedì 12 febbraio si è svolta la seduta, congiunta alla commissione 3, del Consiglio Territoriale del Mare, chiamato a dare parere, quindi espressione di voto, sui:

Piani Particolareggiati e Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione in attuazione del progetto Parco Marittimo Lidi Sud: Lido Adriano e Lido di Dante; Piani Particolareggiati e Studi di Fattibilità Tecnica ed Economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione in attuazione del progetto del Terminal Crociere e del progetto Parco Marittimo – Lidi Nord: Porto Corsini, Marina Romea, Casal Borsetti.

Dopo l’illustrazione e la spiegazione degli elaborati da parte del dirigente del servizio Mobilità e Viabilità del Comune di Ravenna Ing. Corrado Guerrini, viene coinvolto, a fare domande, se erano presenti perplessità, il pubblico presente, del quale facevano parte, oltre ai membri del Consiglio, i presidenti di Pro Loco e Comitati Cittadini dei lidi coinvolti, Lidi Nord e Lidi Sud. I Lidi Centro non sono stati menzionati causa un problema negli studi di fattibilità non ancora conclusi.

Peraltro, trattandosi di “viabilità sostenibile” il Consiglio ha concesso ad alcuni cittadini presenti di esprimere l’opposizione delle associazioni ambientalistiche, tra cui WWF, Italia Nostra e Legambiente, al previsto percorso ciclopedonale che attraverserebbe la Riserva Naturale Dune di Porto Corsini, anziché passare sul lato ovest della Riserva, a lato della pineta.

A prescindere da questo tema, le perplessità dei consiglieri territoriali sono state tante, su molte questioni, tutte senza risposta esaustiva. L’opposizione accusa il Comune della mancata informazione ai cittadini tramite incontri pubblici, dai quali si poteva raccogliere una serie di idee su cui lavorare per un miglioramento del piano stesso.

Si arriva all’espressione di voto, dove la maggioranza tentenna e tenta di rinviare il voto, in quanto in minoranza perché un suo consigliere, avendo considerato chiusa la seduta, era uscito dall’aula a Consiglio ancora non terminato.

A seguito di discussione si decide il voto, che risulta: 6 contrari (6 consiglieri di Cambiamo il Comune presenti su 7) , 4 favorevoli, un astenuto (su 10 della maggioranza). Significa che il Consiglio territoriale del Mare ha bocciato il progetto del Parco Marittimo sui lidi sud di Lido Adriano/Lido di Dante e sui lidi nord di Porto Corsini/Marina Romea/Casal Borsetti.

Il nostro gruppo unitario di opposizione “Cambiamo il Comune” ha la netta sensazione di non essere assolutamente ascoltato, tanto meno preso in considerazione, perché si arriva in Consiglio con proposte della maggioranza ampiamente già approvate e decise. Siccome qualsiasi tentativo di discussione critica volta al confronto non viene assolutamente inteso, consideriamo questa votazione una piccola, ma simbolica vittoria della ragione contro l’arroganza.

CAMBIAMO IL COMUNE

I consiglieri di opposizione presenti:

Marin Elena

Binazzi Filippo

Rosetti Luca

Vinci Gaetano

Bomarsi Camillo

Minichini Pasquale