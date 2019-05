Il panorama tennistico regionale e nazionale si sta per arricchire di nuovi protagonisti e di un Club ambizioso e di grandi prospettive tecniche ed organizzative. Inaugura infatti sabato a Porto Fuori il Club Tennix Aquae che nasce dall’entusiasmo, passione e competenza di un gruppo di giovani tecnici, ma già affermati, il gruppo di Tennix, che hanno incontrato una location importante come Aquae. Da questo connubio è nato un nuovo progetto che aprirà ufficialmente i battenti sabato con l’inaugurazione. Vediamo i protagonisti. Lo staff di Tennix Aquae comprende i tecnici Mattia Amadori, Lorenzo Baldini, Francesca Bentivoglio, Luis Caballer, i preparatori Sokol Shepetja ed Elena Bolondi. Opereranno in una struttura che nel frattempo si è dotata di un campo in Play-It Flex Cushion unico in Romagna. Ma nel complesso tutta la struttura è stata tirata a lucido, grazie alla sinergia con Aquae Training Center che ha come riferimento per questa operazione un dirigente esperto e capace come Michele Bordandini.

Sabato si parte alle 15 con l’esibizione degli allievi di Tennix Aquae, alle 16 il momento clou, l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità comunali e la partecipazione di Paola Cesaroni, mamma di Federico Luzzi, una presenza che vuole focalizzare tutti i partecipanti sul filo conduttore della giornata. Mattia Amadori infatti era compagno di squadra nella nazionale italiana giovanile di Federico Luzzi, scomparso prematuramente nell’ottobre del 2008 per una leucemia fulminante. Per questo rapporto di grande amicizia tra Amadori e Luzzi sarà presente la mamma del giocatore toscano, testimonial dell’associazione FedeLux, Insieme per Federico Luzzi. Ci sarà naturalmente la presentazione dello staff tecnico, dalle 17 esibizione di doppio con maestri e i tanti agonisti amici di Tennix, dalle 17.30 esibizione con i ragazzi dei Circoli amici ed affiliati. Buffet continuativo per tutto il pomeriggio.

Dunque, una giornata di grande tennis tra sport e solidarietà nel nuovo Club di Porto Fuori.