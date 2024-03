Gli arcieri Bizantini cavalcano l’onda delle belle prestazioni ottenute ai Campionati Italiani di Pordenone e fanno man bassa di podi ai Campionati Regionali Indoor di Riccione. Un risultato spicca tra tutti: la fantastica doppietta ottenuta dagli uomini e dalle donne dell’AN a squadre, che negli assoluti hanno la meglio su tutti vincendo entrami la medaglia d’oro e diventando Campioni Regionali. Ma andiamo con ordine.

Nella giornata di sabato e di domenica mattina si sono svolte le qualifiche.

Medaglia d’oro e titolo di Campione Regionale Juniores per Riccardo Venturi con il CO che chiude a 555 punti. Il punteggio un po’ al di sotto delle sue potenzialità non gli consente di entrare nei 16 per gli scontri assoluti.

Per l’arco OL Ragazzi maschile bellissimo risultato per il giovane Nicola Barlotti che dopo una strepitosa prima parte di gara, cala un po’ nella seconda ma stabilisce il suo nuovo record personale di 488 (258+230) e sale sul terzo gradino del podio vincendo la medaglia di bronzo, prima medaglia in ambito Regionale.

Medaglia di bronzo OL MM per il veterano Marcello Tozzola che chiude la fase di qualifica con 552 (276+276) punteggio che gli permette di accedere agli scontri, ma dai quali esce agli ottavi.

Ed è di bronzo anche la medaglia di Michele Baroncini nell’AN SM con 512 (253+259). Anche lui entrato nei migliori sedici esce agli ottavi.

Le ultime due medaglie di categoria le conquistano le squadre AN che fanno una bellissima doppietta: medaglia d’argento per Pizzi-Tozzola-Venturi nella categoria MM con il punteggio di 1484 (517-493-473) e medaglia d’argento per le donne Padovani-Bandini-Ghetti con il punteggio di 1321 (469+463+389) nella categoria MF.

Avere le squadre in qualifica, significa avere la possibilità di giocarsela per gli assoluti, dove le squadre vengono composte dagli atleti con i tre migliori punteggi, a prescindere dalla categoria. Ed ecco quindi che l’ingresso di Baroncini tra gli uomini e di Domini tra le donne, fa qualificare le squadre tra le migliori 4 assolute.

Baroncini-Pizzi-Tozzola vincono per 5-3 la semifinale sugli Arcieri Orione e conquistano la finale per l’oro, dove non c’è storia contro l’Arco Ypsilon Club che battono per 5-1, vincendo la medaglio d’oro assoluta e diventando i nuovi Campioni Regionali a squadre AN maschili.

Non sono da meno le donne, Domini-Padovani-Bandini, che battute le ragazze del Malin Archery Team per 5-4, se la vedono in finale con gli Arcieri del Forte a cui concedono solo una volée e vincono per 6-2 la medaglia d’oro assoluta, diventando, anche loro, Campionesse Regionali a squadre AN femminili

Per gli atri piazzamenti abbiamo due podi sfiorati, sempre nell’AN, con Pizzi che perde il terzo posto MM per la sola differenza ori classificandosi 4° di categoria, e Padovani che perde anche lei la terza posizione MF per un solo punto, arrivando 4° di categoria.

Gli altri atleti in gara: Domini 4° AN SF, 5° Sabrina Bandini AN MF, 12° Melania Ghetti AN MF, Tozzola 8° AN MM, Ruma 23° AN SM, Venturi 12° AN MM, Fuschini 8° OL SF, Torelli 16° OL SF, Karasova 20° OL SF, Farinella 21° OL SM, 5° la squadra OL SF Fuschini-Torelli-Karasova.