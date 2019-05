L’I.T.S “A. Oriani” di Faenza per il quinto anno consecutivo si è fatto promotore di un grande progetto sportivo di inclusione: il Baskin. Dal mese di febbraio ad aprile hanno preso parte al progetto, due classi dell’Istituto (2 afm e 1 btur) per un totale di quattro lezioni a classe coinvolgendo attivamente gli studenti con disabilità che divengono ad essere protagonisti e parte fondamentale della squadra e del gruppo classe al pari dei propri colleghi e coetanei. Il progetto Baskin, giunto al suo quinto anno di realizzazione è stato promosso dall’Istituto su richiesta delle Professoresse Galli e Verlicchi con la collaborazione dei tecnici di baskin dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili di Faenza.

L’ASDD (Associazione Sportiva Dilettantistica Disabili di Faenza) da cinque anni ha avviato il progetto “Baskin”, all’interno della realtà societaria che vanta una tradizione natatoria e atletica trentennale. Questo progetto è stato fin dal primo momento una grande sfida che l’Associazione si è preposta e partendo da una piccola squadra di amici e colleghi si è giunti ad oggi a formare due squadre coinvolgendo 29 atleti normotipici, e 16 ragazzi/e con disabilità intellettivo-relazionale e fisica. Questa esperienza sportiva nata a livello sperimentale è oggi una realtà consolidata che ha permesso a molti ragazzi/e di avvicinarsi e conoscere il mondo della disabilità attraverso lo sport e lo spirito di squadra, mostrando a chi prima non conosceva questo mondo la possibilità di far parte di una “grande famiglia” e di avere nonostante le difficoltà che la disabilità presenta, la determinazione di porsi e raggiungere obiettivi comuni non solo sportivi ma in primis sociali. Il Baskin, è uno sport nato a Cremona, è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. È uno sport pensato, studiato e realizzato affinché ragazzi normotipici e diversamente abili possano giocare insieme nella stessa squadra (composta sia da maschi che da femmine); prende spunto dalla pallacanestro, della quale utilizza la struttura generale, ne mantiene gli obiettivi ma ne cambia le regole adattandole ai vari tipi di disabilità presenti. Tanto è vero che qualsiasi tipo di disabilità (purché consenta il tiro in un canestro) può prendervi parte con compiti specifici e fondamentali per la determinazione del risultato finale.

Il progetto avviato nell’Istituto “A.Oriani”, ha permesso agli studenti di sperimentarsi in questa disciplina che consente a tutti, di poter mettere in campo le proprie capacità e lavorare sul raggiungimento di obiettivi realistici e realizzabili sia individualmente che collettivamente. Gli studenti hanno inoltre conosciuto e vissuto in prima persona l’importanza dell’inclusione sociale e sportiva mettendosi alla prova con sé stessi, con gli altri e anche con i compagni con disabilità che sono stati fondamentali per la realizzazione e il raggiungimento di obiettivi comuni.

In chiusura del progetto si svolgerà una mattinata all’insegna del “fair play” e del sano sport in cui le classi che hanno svolto il progetto scenderanno in campo per giocare a baskin mettendo a frutto tutto ciò che hanno acquisito e interiorizzato durante le lezioni, avranno così la possibilità di esprimersi attraverso lo sport come grande squadra e classe in grado includere i ragazzi con disabilità all’interno di un gruppo di cui loro sono attori e registi. Il torneo si svolgerà MERCOLEDI’ 29 MAGGIO dalle ore 11,50 alle ore 13,50 presso il campo da basket “outdoor” gestito dalla Società Basket ’95 di Faenza, sito in Via Manzoni, grazie alla gentile collaborazione del suo Presidente Davide Balducci che si è fatto promotore e sostenitore di questa iniziativa, dimostrando che è possibile uno “sport di tutti e per tutti” .