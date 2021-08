Partiranno lunedì 30 agosto e saranno ultimati in tempo per l’apertura del nuovo anno scolastico i lavori nell’ambito del progetto ‘Mobilità casa-scuola a piedi e in bici’ per mettere in sicurezza due tratti utilizzati per raggiungere parcheggi e suole della città. L’intervento, nello specifico, prevede la realizzazione di due percorsi protetti nel centro storico utilizzati da famiglie e studenti oltre che dai volontari del servizio di Piedibus lungo via Mura Diamante Torelli e in via Mura Gioco del Pallone.

Il primo intervento riguarda il tratto di via Mura Diamante Torelli compreso tra l’intersezione con via Torricino e il complesso degli ex Salesiani a senso unico di marcia. Si tratta di una strada particolarmente trafficata non solo da auto e motoveicoli dai fruitori del parcheggio dei Salesiani ma anche da mezzi di trasporto merci, particolarmente intenso proprio negli orari di ingresso verso le scuole. Per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada l’amministrazione ha deciso di intervenire mettendo in sicurezza il tratto di strada attraverso la realizzazione di un percorso pedonale protetto in prosecuzione, lato nord, a quello recentemente eseguito di fronte al complesso ex Salesiani. Nello specifico verranno installati 14 fittoni e una nuova segnaletica orizzontale per delimitare la corsia carrabile. Il nuovo percorso pedonale avrà una larghezza minima di 120 centimetri. Tra i lavori anche lo spostamento della colonnina del parcometro che troverà posto nei pressi dell’incrocio fra via San Giovanni Bosco e via Baroncini.

Il secondo intervento riguarda la realizzazione di un percorso protetto utilizzato dal percorso del servizio di Piedibus per l’accesso sulle mura verso la scuola elementare Sant’Umiltà in via Mura Gioco del Pallone. Attualmente il percorso del Piedibus è stato realizzato separandolo dalla sede veicolare con una fila di new jersey in plastica, una soluzione che ora verrà resa stabile e meglio identificata attraverso la realizzazione di una striscia di asfalto e la posa di fittoni. In questi giorni la ditta incaricata per la realizzazione degli interventi ha provveduto a installare la segnaletica di cantiere. Il costo dei lavori ammonta a 10mila euro.