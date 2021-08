Tagli alla scuola a Castelbolognese, in controtendenza con le dichiarazioni nazionali che vogliono una scuola più sicura e più ricca. A Castelbolognese saranno solo 29 le classi, anziché 30, nonostante le proteste dei genitori ed oltre 800 firme raccolte. Non vi sarebbe costi maggiori, anzi con il nuovo dislocamento per la comunità castellana vi sarebbe un aggravio di circa 30mila euro. Franco Valenti, voce del gruppo genitori di Castelbolognese, ci spiega la situazione.