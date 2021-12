Inaugurato in Piazza del Popolo il presepe del Gruppo La Cassa | VIDEO

Inaugurato in Piazza del Popolo a Ravenna il presepe del gruppo La Cassa. Si rinnova quindi la tradizione nelle vetrine del Private Banking dell’istituto bancario in occasione delle festività natalizie. Due i presepi in esposizione: in una vetrina il tradizionale presepe storico napoletano del ‘700 con statuette provenienti dalla collezione dell’antica Bottega di restauro d’Arte “Cantone & Costabile” di Napoli; nell’altra vetrina un presepe napoletano allestito da Amedeo Mignogna, collezionista ed espositore apprezzato da diversi maestri del settore.

All’inaugurazione erano presenti l’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, il Presidente del Gruppo Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, il Vice Presidente Vicario, Giorgio Sarti, l’assessora Federica Moschini per il Comune di Ravenna e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, oltre ad altri Amministratori ed esponenti della Fondazione e del Gruppo Cassa.