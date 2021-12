Si è tenuta la serata degli auguri per i soci del Club Lions MM 100 presso il ristorante Spadafino a Milano Marittima avvolta dalle ombre della pandemia e illuminata dalle luci del Natale e dei service. Presenti il Presidente di zona Loris Savini e il Presidente So.san Salvatore Trigona.

L’evento è stato presieduto da Alessandra Maltoni, la quale ha illustrato le iniziative di sostegno del mese di Dicembre 2021:

Le palle di Natale LICF,al calendario 2022 a favore di linea rosa, al concerto di Natale a Cervia che si terrà il 13 Dicembre 2021 della Young Musicians European Orchestra Direttore Paolo Olmi, il maestro ha partecipato alla serata assieme a Matteo Collini di Erconcerti, entrambi con le rispettive consorti. Il maestro Paolo Olmi ha spiegato che i concerti di Natale sono legati alla solidarietà, per Cervia a Mensa amica, non solo, ha evidenziato l’importanza della partecipazione dei lions. Il Presidente Alessandra Maltoni assieme al suo Club Milano Marittima 100 promuove il service aggiungi un posto a tavola per Natale , a favore di Mensa Amica, l’iniziativa è in collaborazione con gli altri due Club del mare Ad Novas e Cervia Cesenatico Host.