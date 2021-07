Inaugurata la nuova piazza Savonarola a Lugo. 700 mila euro l’investimento per la riqualificazione dell’area pubblica di fronte alla principale chiesa della città. Da parcheggio ad area verde, un vero e proprio sagrato per la Collegiata nella piazza una volta intitolata a San Francesco. Attorno agli alberi, che inizialmente dovevano essere abbattuti, ma sono stati salvati dopo la petizione dei Verdi, un’area di protezione, nella piazza sedute in pietra naturale simili alle sedute del Pavaglione, la pavimentazione composta da pietra naturale di Luserna e il prato irrigato da un sistema a nebulizzatori a tempo. Presenti all’inaugurazione anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il vescovo della diocesi di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti