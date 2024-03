Dopo 10 anni cambia la Bottega della Loggetta. Dopo l’inaugurazione in via Pistocchi di Le Botteghe, punto vendita dedicato ai prodotti del territorio, nato dalla fusione delle esperienze di La Bottega della Loggetta e L’Altra Bottega, lo storico negozio dell’associazione Genitori Ragazzi con Disabilità in Piazza 2 Giugno ha mutato la propria finalità commerciale, ma non il proprio obiettivo: durante la loro esperienza lavorativa, i ragazzi venderanno articoli per bambini.