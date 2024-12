Domenica 1 dicembre, il Club 41 di Faenza ha visitato la Casa Famiglia “San Giovanni Bosco”, in Via F.lli Rosselli 18, parte della Comunità Papa Giovanni XXIII, per offrire un contributo concreto alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. Durante l’incontro, il Club ha consegnato un assegno di 1.500 euro, destinato ad acquistare una nuova postazione informatica, da mettere a disposizione agli ospiti della comunità.

La Casa Famiglia “San Giovanni Bosco” rappresenta un punto di riferimento per il territorio, accogliendo persone con disabilità psichica. L’alluvione dello scorso anno ha causato gravi danni alla struttura, mettendo a dura prova le risorse della comunità. Il gesto solidale del Club 41 di Faenza si inserisce in un più ampio sforzo collettivo per supportare le realtà locali impegnate nel recupero post-emergenza.

“La nostra associazione si fonda su valori di amicizia e solidarietà”, ha dichiarato il vice presidente del Club 41 di Faenza, Daniele Diversi. “Questa donazione rappresenta il nostro impegno a essere vicini a chi, sul nostro territorio, si dedica ogni giorno agli altri con dedizione e amore”.

Giovanni Belosi, responsabile della Casa Famiglia, ha espresso profonda gratitudine per il supporto ricevuto: “In un momento così difficile, gesti come questo ci danno la forza di andare avanti. Grazie al contributo del Club 41 potremo mettere un altro mattone sul cammino della ricostruzione”.