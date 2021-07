Sono terminati i lavori all’interno della struttura di proprietà comunale denominata “Valentiniano”, situata in via San Mama a Ravenna. L’edificio, che conta 12 mini alloggi indipendenti, un’ampia sala comune, un giardino esterno e una palestra riabilitativa, è stato infatti destinato al progetto “Dopo di Noi”, che si occupa di rendere autonome le persone con disabilità senza famiglia o che potrebbero trovarsi privi di aiuto e supporto in futuro.