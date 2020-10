In vista delle elezioni del 2021, il progetto politico Rete Civica sbarca a Ravenna e avrà come riferimento La Pigna

Il progetto Rete Civica arriva anche a Ravenna. La lista civica nata in diversi comuni emiliano-romagnoli, in campo anche alle ultime elezioni regionali, con un consigliere regionale eletto, Marco Mastacchi, all’interno della coalizione a sostegno di Lucia Borgonzoni, ha infatti oggi avviato a Ravenna una nuova collaborazione con La Pigna in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. L’obiettivo è il più ambizioso: replicare in una grande città il successo ottenuto in altri territori, Monzuno, nel bolognese, e Coriano, nel riminese, strappando l’amministrazione al centrosinistra. La Pigna e la nuova realtà politica per farlo dovranno probabilmente trovare un’intesa con i partiti del centrodestra, ma non è esclusa una corsa solitaria, qualora non dovesse arrivare una sintesi sul programma e sulle metodologie.