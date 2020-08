I tifosi del Ravenna Football Club hanno appeso ieri nel retro dell’edicola dello stadio Benelli uno striscione a sostegno del portiere Andrea Spurio, che non ha ricevuto il rinnovo da parte del Club per giocare nella prossima stagione ormai imminente. Dopo tre campionati e 25 presenze, Spurio non indosserà più la maglia giallorossa, e nonostante il rammarico per la decisione della società non ha intenzione di interrompere la sua carriera nel calcio.