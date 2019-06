In partenza un progetto sperimentale Sport-Lavoro per assunzioni in aziende

Far incontrare domanda e offerta di lavoro passando dallo sport: è questo il progetto sperimentale patrocinato dal Comune di Ravenna, che vede insieme l’agenzia per il lavoro Job Just on Business Spa, Ravenna Boxe, il Coni e molte aziende del territorio.

Il progetto “Formazione sport lavoro” nasce per rispondere alla necessità di tante aziende per poter far fronte all’esigenza di personale specializzato, attualmente non disponibile sul mercato.

Requisiti dei candidati: età entro i 30 anni, residenza a Ravenna, disoccupati, in possesso di patente di guida B e automuniti, tesserati presso una società sportiva, appassionati per la saldatura e/o carpenteria.