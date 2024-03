In memoria di Marco Saponi gli atleti della Calisthenics Ravenna si riuniscono in Darsena

Si sono riuniti ieri nell’area attrezzata per gli allenamenti della disciplina sportiva del Calisthenics, all’interno della “Passeggiata lungocanale Candiano” i giovani atleti e atlete della Calisthenics Ravenna in memoria di Marco Saponi, giovane sportivo deceduto il 23 marzo del 2022 quando venne investito da un’automobile mentre rientrava dagli allenamenti in palestra.

Presenti oltre a tantissimi giovani anche i genitori di Marco e l’assessore allo Sport Giacomo Costantini e l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte.

A nome del comune di Ravenna ai genitori di Marco è stato consegnato anche la medaglia di Sport Valore comune, dedicata agli eventi sportivi nel nostro territorio.