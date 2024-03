Non gradisce la sostituzione del figlio, un “pulcino” classe 2013, e allora entra in campo insieme alla moglie e prima prende a male parole allenatore e collaboratore e poi, nonostante gli inviti alla calma, sferra una testata all’indirizzo dell’allenatore stesso che, una volta a terra, cerca anche di prendere a calci. Il tutto sotto gli occhi esterrefatti degli altri piccoli calciatori, comprensibilmente sconvolti da quanto stavano vedendo.

Un episodio gravissimo quello avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024 al campo sportivo di Mezzano dove la locale squadra di Pulcini, allenata dal 22enne Mattia Gallamini alla sua prima esperienza in panchina, stava affrontando i pari età del Cervia come riportato il Corriere di Romagna. Una partita normalissima, almeno fino a un minuto dalla fine del primo tempo, quando anche chi pensava di aver visto tutto dal variegato mondo dei “genitori nel pallone” ieri si è dovuto ricredere. A raccontare quei concitati minuti in prima persona è lo stesso allenatore che ieri, dopo essersi recato al pronto soccorso di Ravenna per farsi refertare, ha preannunciato anche l’intenzione di sporgere denuncia contro il genitore.

fonte Corriere di Romagna