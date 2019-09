Si è svolta Domenica 1 settembre la manifestazione sportiva “In campo per Donare” 15° torneo di racchettoni giallo-misto organizzato da A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Come ogni anno il ricavato delle iscrizioni al torneo e della cena verrà utilizzato per la mission principale di A.D.V.S. Ravenna: promuovere la donazione di sangue. Più volte durante la manifestazione è stata ricordata l’importanza di questo gesto salvavita, fondamentale per chi purtroppo soffre di malattie che necessitano trasfusioni continue ma anche per chi subisce gravi traumi.

Il torneo è iniziato alle 10 di mattina, presso lo stabilimento balneare “Mare Blu” di Punta Marina Terme, dove si sono radunate le 32 coppie miste uomo-donna, pronte a disputare le partite, suddivise con incontri casuali a rotazioni in otto gironi con 7 games. In questo modo sono stati garantiti lo spirito non agonistico della competizione e il bilanciamento del livello di preparazione delle squadre. La manifestazione ha visto anche quest’anno un notevole afflusso di pubblico che si è fermato a bordo campo per assistere agli incontri.

A metà pomeriggio i volontari di A.D.V.S. hanno distribuito la merenda dello sportivo e, dopo una lunga e combattuta finale, prima di cena sono stati proclamati i vincitori della 15° edizione del torneo: Tappi Raffaella e Bassi Davide. Al secondo posto si sono piazzati Donini Stefania e Rosetti Davide; mentre il terzo gradino del podio è andato a Ilaria Foschini e Scimia Domenico. Ma anche per le coppie in classifica fino all’ottavo posto ci sono stati dei premi: Melandri Stefania e Matteucci Emanuele subito sotto al podio, Benini Alessandra e Basigli Michele al quinto posto, Poggi Silvia e Fabbri Raffaello al sesto, Arianna Foschini e Grechi Alex al settimo e infine Baldasserra Lorena e De Vito Maurizio all’ottavo.

Sulla spiaggia non è mancato lo stand informativo nel quale i volontari di A.D.V.S. oltre a distribuire gadgets e tanti palloncini ai bambini, hanno risposto alle domande di chi voleva maggiori chiarimenti sulla donazione di sangue al fine di avvicinarsi a questo prezioso gesto salva vita.

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulla donazione di sangue può rivolgersi alla Segreteria ADVS – Tel. 0544/403462 oppure andare sul sito internet www.advsravenna.it o visitare la pagina Facebook ADVS Ravenna.