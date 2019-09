L’Antico e le Palme torna per la terza volta in questa estate 2019 nella splendida isola pedonale di Milano Marittima.

La manifestazione antiquaria più famosa della riviera adriatica ormai da 5 anni accompagna l’estate della città-giardino romagnola, ospitando oltre 50 operatori qualificati e selezionati, provenienti da varie regioni d’Italia, pronti ad accendere la curiosità del pubblico con mille chicche di antiquariato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora. In mostra oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

L’iniziativa è promossa con il Patrocinio del Comune di Cervia ed in collaborazione con l’Ascom di Cervia e Confesercenti Cervia. Nata nel 2015 l’iniziativa ha da subito ottenuto un grande successo nel panorama nazionale delle mostre mercato di antiquariato e grazie a ciò può selezionare ogni anno espositori qualificati che richiedono di partecipare. L’organizzazione è a cura della ditta Brandozzi A. & C snc che opera nel settore dell’organizzazione delle Mostre di antiquariato da oltre vent’anni.

La manifestazione si estende su Corso Matteotti, orario dalle 17 alle 24, ingresso libero.

Info: tel. 0736 256956 mob. 393.9862023

www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com