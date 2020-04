“Non entro nel merito di valutazione tecniche. Si leggono tante (troppe) cose, non sempre attendibili” ha dichiarato il sindaco Giovanni Malpezzi annunciando l’arrivo delle mascherine che verranno distribuite dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni. “Mi sembra però chiara una cosa: nel processo inspirazione/espirazione l’uso della mascherina non può proteggere al 100% noi stessi e le persone vicine dai rischi di contagio. Certamente però, se usate bene, sono di grande aiuto a ridurre il rischio”.

“Per questo motivo come Comune di Faenza abbiamo più volte RACCOMANDATO A TUTTI L’USO DELLA MASCHERINA, mentre la Lombardia, tre giorni fa, le ha rese obbligatorie ogni volta che si esce di casa. Anche se poi, l’Ordinanza lombarda aggiunge che «in subordine può essere usato un qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca». Come a dire, va bene anche una sciarpa…

La nostra Regione ancora non ha preso tale decisione. Ma ieri sera ha preannunciato che distribuirà gratuitamente circa 3 milioni di mascherine, 2 milioni ai Comuni e 1 milione al comparto produttivo”.

“A Faenza ne spetteranno poco più di 26 mila (ovviamente non le abbiamo ancora materialmente, forse arriveranno domani). Come residenti purtroppo siamo molti di più… (59.000).

Stiamo decidendo in queste ore le modalità di distribuzione con l’obiettivo di evitare troppo movimento di persone in giro e accaparramenti ingiustificati, cercando di farle avere soprattutto a chi ne ha davvero bisogno”.