Un solo nuovo contagio a Faenza registrato nella giornata di ieri. Si tratta di una donna di 43 anni, operatore sanitario del 118 in servizio alla centrale operativa di Ravenna, asintomatica e in isolamento domiciliare, venuta a contatto con persona già contagiata.

Il dato positivo di oggi (1 solo contagio) va però letto con prudenza. Il laboratorio dell’Asl ha dovuto concentrarsi sull’analisi di tamponi di altri territori in affanno. Perciò l’esame degli esiti della provincia non è completo ed è quindi probabile che il numero dei positivi nei prossimi giorni tornerà a crescere. Per questo risulta poco significativo anche il dato complessivo della provincia: 9 casi in più.

Continua ad essere incoraggiante il numero delle persone clinicamente guarite: oggi in provincia sono 34, di cui 3 di Faenza.