Importante convegno su aerospazio e aviazione a Faenza: il ruolo dei materiali compositi

Un importante evento dedicato a aerospazio e aviazione nel complesso degli ex Salesiani. Organizzato da Confindustria Romagna e da Faventia Sales l’appuntamento, in programma giovedì 8 luglio alle 15.30, focalizza l’attenzione sul ruolo dei materiali compositi e della produzione avanzata che proprio nel nostro territorio esprime diverse eccellenze. Il centro interdipartimentale di ricerche dell’Aeronautica, l’Università di Bologna, il Gruppo Curti, l’Alpha Tauri, il Gruppo Bucci e l’aeroporto di Forlì saranno solo alcuni degli ospiti del pomeriggio che verrà aperto dall’Onorevole Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza. L’evento sarà una preziosa occasione per creare sinergie con realtà nazionali e internazionali. Sarà presente anche la Regione Emilia-Romagna con l’assessore Vincenzo Colla.