Prosegue la collaborazione tra la scuola Pescarini di Ravenna e le agenzie per il lavoro. Obiettivo: formare impiantisti specializzati in ambito termoidraulico, profili molto richiesti dalle aziende di settore. È partito ieri, infatti, un nuovo corso incentrato sulla manutenzione degli impianti termotecnici, organizzato dall’agenzia Umana, dalla scuola e dalle aziende Frigomeccanica, Intervento Pronto e Icam, appartenenti al Gruppo SGR e al consorzio SGR Efficienza energetica.

Il corso prevede 160 ore di formazione, inerente in particolare alla manutenzione di caldaie, ibride e non, pompe di calore e refrigeratori, oltre alle conoscenze specifiche di sicurezza sul lavoro e primo soccorso. Le lezioni di tipo tecnico sono affidate ai docenti della Pescarini e si svolgono nei laboratori specializzati di saldatura e di impiantistica termo-idraulica della scuola.

Il corso, gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal fondo Formatemp, accoglie otto ragazzi di età compresa tra i diciannove e i trentadue anni, che al termine della formazione potranno essere inseriti in percorsi lavorativi tramite l’agenzia Umana.