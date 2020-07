Per questa occasione Il Singita ospita il duo dei CLUB ROYALE composto da Devis Tagliaferri e Davide Lavia al pianoforte

Durante l’aperitivo e cena i CLUB ROYALE porteranno i partecipanti in un viaggio nella musica italiana dagli anni ‘60 ad oggi con contaminazioni pop rock, swing & bossa groove. Arrangiamenti geniali vestiti di comicità’ per catturare l’attenzione del pubblico in un’atmosfera coinvolgente e divertente. Un live show di adrenalina pura da cui è’ impossibile non essere contagiati.

Il Singita celebra l’italianità anche attraverso un drink e un piatto tipici italiani che cambiano ogni lunedì!