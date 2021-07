Il ringraziamento del Comune per gli sforzi durante la pandemia: 4 eventi per volontari e operatori sociosanitari

Il Comune di Faenza rende omaggio al personale sanitario e ai volontari impegnati da quasi un anno e mezzo nella pandemia. Saranno quattro gli appuntamenti organizzati per ringraziare l’impegno di tutti coloro che, attraverso varie mansioni, hanno aiutato la comunità nei mesi difficili del confinamento, nella ripartenza, dentro e fuori gli ospedali, dal medico impegnato a salvare vite, al volontario che ha portato a casa la spesa, i farmaci o un libro. Il primo appuntamento sarà dedicato proprio ai volontari, l’8 luglio, a villa Orestina, dove oltre 150 persone saranno invitate ad un concerto dell’Orchestra Cherubini. Il 31 luglio il personale sanitario riceverà il Faentino Sotto La Torre, un premio speciale che affiancherà le due onorificenze già rese pubbliche. 50 operatori socio sanitari saranno poi ospiti del Comune al Bruno Neri per il Palio del Niballo. Infine il 3 agosto concerto in piazza della Molinella della Toscanini Next sempre dedicato al personale sanitario