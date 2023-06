L’Associazione Culturale Tessere del 900 organizza Martedì 6 giugno alle 18.30 al Salone dei Mosaici di Ravenna, Via IX Febbraio 1, la presentazione dell’ultimo libro del giornalista e reporter di guerra Fausto Biloslavo: Ucraina Ultima guerra d’Europa. A cura di Matteo Carnieletto, prefazione di Giuseppe Cruciani . Edizioni Signs Books 2022.

Fausto Biloslavo, insignito del premio Guidarello a Ravenna lo scorso novembre, torna in città a portare la sua esperienza di 40 anni di guerre viste e vissute in prima persona.